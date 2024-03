Nemanja Bjelica ha annunciato il proprio ritiro

Nemanja Bjelica da oltre un anno non giocava una partita ufficiale, nelle scorse ore il lungo serbo ha ufficializzato il proprio ritiro, arrivato a causa dei numerosi problemi fisici avuti di recente. Bjelica oggi ha quasi 36 anni ed alle spalle ha praticamente 17 anni di carriera. Ha giocato ad alto livello in Europa, vincendo un MVP di EuroLega nel 2015 al Fenerbahçe, ed ha poi vinto anche un titolo NBA con i Golden State Warriors nel 2022.

Bjelica ha mosso i suoi primi passi sul campo al Partizan Belgrado, nelle giovanili, iniziando poi la sua carriera da professionista in Austria. Successivamente il passaggio alla Stella Rossa, al Baskonia e l’esplosione al Fenerbahçe che gli è valsa la chiamata dalla NBA. Oltreoceano, Bjelica ha giocato 7 stagioni tra Minnesota, Sacramento, Miami e Golden State segnando 7.6 punti di media in carriera. Dopo la vittoria del titolo nel 2022, la decisione di tornare in Europa, a quel Fenerbahçe che lo aveva reso grande: con i turchi ha però giocato una sola partita a causa di un infortunio al polpaccio. In estate la firma con la Stella Rossa, con la quale però non è mai sceso in campo, tagliato meno di un mese dopo il suo arrivo per dissapori con l’allora coach Dusko Ivanovic.

“20 anni… Grazie basket” si è limitato a scrivere sui social Nemanja Bjelica, accompagnando l’annuncio con un video tributo alla propria lunga e vincente carriera.