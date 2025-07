Nenad Dimitrijevic, è già finita l’avventura a Milano e in EuroLega

Lo Zenit San Pietroburgo ha ufficializzato un colpo di mercato di grande rilievo: Nenad Dimitrijevic, playmaker macedone di talento, ha firmato un contratto biennale che lo legherà al club russo fino alla stagione 2026/27.

Zenit has signed Macedonian guard Nenad Dimitrijevic to a 2-year deal — through the 2026/27 season. Welcome to St. Petersburg, Neno! 💙 pic.twitter.com/nVdU7Yq8sX — Zenit Basketball Club (@zenitbasket) July 23, 2025

Addio all’Olimpia EA7 Milano dopo una stagione deludente

Prima di approdare in Russia, Dimitrijevic ha vissuto un anno complicato con l’Olimpia EA7 Milano, dove non è riuscito a lasciare il segno né in Serie A né in EuroLega. La stagione 2024/25 del club lombardo è stata caratterizzata da alti e bassi, e il playmaker macedone non è riuscito a trovare continuità né il giusto spazio nel sistema di Ettore Messina. La decisione di ripartire dallo Zenit rappresenta quindi una sfida personale e una possibilità di rilancio.

L’obiettivo dello Zenit con Dimitrijevic

Con questo innesto, lo Zenit vuole rafforzarsi per il campionato russo, affidandosi alla creatività e al dinamismo del nuovo playmaker per alzare l’asticella competitiva. L’ingaggio di Nenad Dimitrijevic è un chiaro segnale della volontà dello Zenit San Pietroburgo di costruire una squadra ambiziosa e pronta a competere ai massimi livelli.

