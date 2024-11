Nenad Dimitrijevic, immagini preoccupanti con la Nazionale: gli ultimi aggironamenti

Nenad Dimitrijevic questa sera ha giocato una partita stellare con la sua Macedonia del Nord, nella sconfitta contro la Lituania 94-72. Il playmaker dell’Olimpia Milano ha segnato 43 punti con 6 assist, migliorando il proprio career-high. La notizia più importante è però suo malgrado l’infortunio di Dimitrijevic, portato fuori dal campo a braccia dai compagni. Immagini che hanno preoccupato e non poco i tifosi meneghini per qualche ora, ma che sembrano essere state travisate.

Lo stesso Dimitrijevic ha infatti parlato dopo la partita, definendo ciò che gli è accaduto solo un forte crampo e non un vero infortunio. Parole che hanno rassicurato l’ambiente Olimpia, già alle prese con vari infortuni in questa prima parte di stagione.

Anche Misko Raznatovic, agente del macedone, ha parlato dell’episodio su X escludendo qualsiasi infortunio: “Nenad Dimitrijevic non è infortunato. Solo un crampo! Sfortunatamente ha dovuto lasciare il campo dopo 29′, con già 43 punti segnati contro la Lituania!”.

Nenad Dimitrijevic s not injured. Just cramp! Unfortunately he had to leave the court after 29 minutes of play with already 43 points scored vs Lithuania!#BeoBasket

