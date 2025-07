Nenad Dimitrijevic, quant’è costata la rescissione all’EA7 Milano?

L’avventura di Nenad Dimitrijevic all’Olimpia EA7 Milano è durata appena una stagione, chiusa con più ombre che luci. Dopo l’exploit di settembre, quando si era conquistato il titolo di MVP della Supercoppa italiana, le aspettative erano alte. Ma il talento macedone non è riuscito a confermarsi nel corso di una stagione complessa, chiusa da Milano senza acuti in EuroLega e con un rendimento ben al di sotto delle attese.

Un’altra scommessa sbagliata per l’Olimpia

L’Olimpia EA7 Milano aveva deciso di puntare su Nenad Dimitrijevic, nonostante non avesse mai disputato una stagione in EuroLega. Un azzardo che non ha pagato. La mancanza sin da subito di un vero playmaker di livello europeo ha costretto il macedone a prendersi responsabilità forse superiori alle sue possibilità in quel contesto, portando a risultati deludenti sia individualmente che collettivamente.

La fiducia nello sviluppo di “rookie” come Dimitrijevic o Armoni Brooks si è rivelata fragile. Solo quest’ultimo, autore di una stagione in crescita, sembra pronto a una possibile consacrazione nel panorama europeo nella prossima stagione. Per il macedone, invece, si chiude anticipatamente l’esperienza biancorossa.

Cifre e dettagli della separazione con Dimitrijevic

L’uscita di Dimitrijevic pesa anche sul piano economico. Secondo indiscrezioni, la rescissione del contratto sarebbe costata all’Olimpia circa 500.000 euro. Subito dopo la separazione, è arrivata l’ufficialità: il macedone ha firmato un biennale con lo Zenit San Pietroburgo. Stando a quanto riportato da Mozzart Sport, il contratto con lo Zenit è di 2,5 milioni di euro totali: 1,2 milioni nella prima stagione e 1,3 milioni nella seconda.

Un talento discusso, ma non da sottovalutare

Nonostante la delusione in EuroLega (7,6 punti, 1,6 rimbalzi, 2,9 assist e 1,5 palle perse di media), Dimitrijevic aveva brillato nella sua precedente esperienza alla VTB League con l’Unics Kazan, dove aveva viaggiato a 20 punti di media. Il talento c’è, ma resta da valutare la sua capacità di adattamento in contesti ad alta pressione.