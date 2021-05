Nessun giocatore di Milano è stato incluso nel primo quintetto di Eurolega

L’Olimpia Milano è tornata alle Final Four di Eurolega per la prima volta dopo 29 anni e si giocherà l’accesso in finale contro il Barcellona il prossimo weekend. Nonostante la grande stagione regolare della squadra di Ettore Messina, terminata al quarto posto alle spalle di Barça, CSKA Mosca ed Efes, nessun giocatore di Milano è stato inserito nel primo quintetto All-Euroleague.

L’Eurolega ha annunciato negli ultimi giorni i 5 giocatori scelti da fans, media e, per la prima volta nella sua storia, anche coach e capitani delle squadre partecipanti. L’ultimo, presentato oggi, è stato Walter Tavares che completa il miglior quintetto di Eurolega con Kevin Pangos, Vasilije Micic, Vladimir Lucic e Nikola Mirotic. Solo Micic e Mirotic, tra questi 5, sono arrivati alle Final Four. Pangos e Lucic sono stati protagonisti delle rispettive stagioni di Zenit e Bayern Monaco, sorprese dell’anno. Tavares è stato il leader della stagione in stoppate, 1.8 di media, e secondo in rimbalzi.

Le scelte del primo quintetto di Eurolega hanno fatto storcere un po’ il naso anche a Malcolm Delaney. L’americano di Milano ha ironicamente twittato che “il secondo quintetto sarà molto interessante” e che “pensava che le vittorie contassero di più”.

That euroleague second team is going to get interesting lol — malcolm delaney (@foe23) May 21, 2021

