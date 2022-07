Nessun team NBA ha accelerato per Durant… ma occhio a Boston

Mentre la richiesta di trade della star dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, si avvicina alla quarta settimana, i Boston Celtics sono emersi tra le squadre impegnate in trattative concrete per un possibile accordo, hanno rivelato varie fonti a ESPN.

ESPN Sources: As Brooklyn Nets star Kevin Durant’s trade request approaches its fourth week, the Boston Celtics have emerged among teams engaged in talks on a possible deal. Story: https://t.co/eXpn6fRoYl — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2022

I Celtics non sembrano più vicini all’acquisizione di Durant rispetto ad altri nelle discussioni con i Nets, ma la capacità di Boston di includere Jaylen Brown come fulcro nelle offerte aiuterebbe a rendere la squadra formidabile nella sua trattativa.

I Miami Heat, i Phoenix Suns e i Toronto Raptors sono noti per avere vari gradi di interesse per Durant, ma i Celtics sono stati anche in contatto regolare con i Nets.

La posizione dei Nets su un potenziale scambio è rimasta sostanzialmente invariata: vogliono un enorme ritorno che potenzialmente includa più scelte non protette al primo turno, scambi di scelte e giocatori di grande impatto per Durant, hanno affermato le fonti.

I Celtics considerano Jayson Tatum off limits in qualsiasi trattativa commerciale ma Boston è in grado di costruire un pacchetto per Durant che potrebbe includere Brown e ben tre scelte non protette al primo turno (2025, 2027 e 2029) e due pick swap (2024 e 2026). Brown, 25 anni, ha due anni e 56 milioni di dollari rimasti sul suo attuale contratto.

