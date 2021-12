Steph Curry è oggi considerato da tantissimi il miglior tiratore di sempre. Eppure nel 2011 nessuno credeva che sarebbe diventato migliore di Ray Allen. A confermare questa nostra affermazione ci ha pensato un thread di Reddit, dove tutti gli utenti affermavano che non avrebbe mai superato il fenomeno ex Boston Celtics e Miami Heat, tra le tantissime:

A rileggere questi commenti nel 2021, quasi 2022, ci viene da ridere fortissimo. Al momento solo pochi pazzi pensano che Steph Curry non sia il miglior tiratore che il gioco abbia mai visto. Stiamo parlando di un ragazzo che – da solo – ha letteralmente rivoluzionato questo sport. Esiste un’NBA prima di Steph Curry e un’NBA dopo Steph Curry.

In difesa di quegli utenti di Reddit però dobbiamo dire che, fino a quel momento, la carriera del fenomeno con il 30 sulle spalle era stata condizionata da una marea di infortuni. Il 31 ottobre 2012 aveva rinnovato il suo contratto con gli Warriors per 4 anni a 44 milioni di dollari in totale. E qualcuno credeva che si trattava persino di un furto. Per come sono andate le cose poi, però, quella è stata una delle fortune di Golden State, che ha tra le sue fila il giocatore con il miglior tiro della storia del gioco.

