Nessuno è stato all’All Star Game più volte di LeBron James

Quello del prossimo 7 marzo, sarà il 17° All Star Game della carriera di LeBron James: un nuovo record NBA. Mai nessun altro era andato oltre le 16 convocazioni alla “partita delle stelle”.

Oltre a questo, tutte le 17 convocazioni di James sono state consecutive: dal 2005 ad oggi. Bob Cousy è secondo nella classifica All-Time per le presenze di fila all’All Star Game, ma è fermo “solo” a 13.

LeBron James will make his 17th All-Star game start, the most all time. All of them have been consecutive.

The next-longest streak of consecutive All-Star game starts is Bob Cousy with 13. pic.twitter.com/PLCaoWfCX0

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 19, 2021