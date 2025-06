Nessuno sconto da parte di LeBron: James attiva la sua Player Option

LeBron James rimarrà ai Los Angeles Lakers senza passare per la free agency. Il King avrebbe potuto uscire dal suo attuale contratto con i giallo-viola, firmando un nuovo accordo a cifre minori per permettere alla franchigia di avere maggiori possibilità sul mercato, invece ha deciso di attivare la sua Player Option da 52.6 milioni di dollari e portare la scadenza del proprio contratto all’estate 2026.

Una mossa non del tutto inaspettata ma che dimostra come LeBron, arrivato a 40 anni, non sia più disposto a fare sacrifici economici per inseguire un possibile quinto titolo NBA. Negli anni scorsi James aveva sacrificato parte del proprio salario proprio per dare maggiore flessibilità ai Lakers, incapaci però di arrivare fino in fondo. “Capiamo le difficoltà nel vincere ora mentre ci si prepara per il futuro. Vogliamo valutare ciò che è meglio per LeBron a questo punto della sua vita e della sua carriera. Vuole far sì che ogni stagione che gli rimane conti” le parole dell’agente Rich Paul che non lasciano troppo spazio a interpretazioni.

Quanto durerà ancora la carriera di James non si può sapere, ma nei giorni scorsi alcuni testimoni avevano riferito di una cena a New York insieme alla moglie Savannah, l’ex compagno Kevin Love e la moglie di quest’ultimo, Kate Bock, in cui la star dei Lakers avrebbe detto che Savannah desidererebbe si ritirasse “l’anno prossimo o giù di lì”. Non è quindi da escludere che la prossima sarà l’ultima stagione in carriera di LeBron James, che a dicembre spegnerà 41 candeline.