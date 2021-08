Nessuno vota LeBron James come miglior giocatore NBA: la sua reazione

Nelle scorse ore ESPN ha condotto un sondaggio, anonimo, tra scout e dirigenti delle varie franchigie NBA. Ne sono emersi tanti pareri, tra i quali uno in particolare: nessuno ha scelto LeBron James come miglior giocatore della Lega. Le preferenze sono ricadute quasi totalmente su Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant.

James, che a dicembre compirà 37 anni, è reduce da una stagione travagliata, condizionata dagli infortuni e conclusasi con l’eliminazione al primo turno di Playoff contro Phoenix. Letti i risultati però la superstar dei Lakers l’ha presa molto sul personale e ha reagito sui social. LeBron ha rispolverato l’hashtag “#Washed”, vale a dire “finito”, come se non fosse più in grado di dominare la NBA come negli ultimi quasi 20 anni.

“Grazie! Come se avessi bisogno di più benzina dentro di me!” ha scritto James su Twitter. Il giocatore giallo-viola prenderà sicuramente questo smacco come una motivazione in più per tornare quello che ha portato i Lakers al successo nel 2020.

THANK YOU! As if I didn’t need more to⛽️ ME! #Washed👑 — LeBron James (@KingJames) August 19, 2021