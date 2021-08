Netflix annuncia “Untold”, documentario sugli eventi del 2004 al The Palace of Alburn Hill

“Untold” è il nome del nuovo documentario disponibile a partire dalla giornata di oggi sulla piattaforma Netflix.

Si tratta di un documentario strutturato in più puntate: la prima, quella uscita oggi, riguarda la nba e in particolare i fatti accaduti il 19 Novembre 2004, durante una partita di regular season tra Detroit e Indiana. Al The Palace of Alburn Hill, casa dei Detroit Pistons fino al 2017, andò in scena una delle più grandi risse della storia della NBA.

Nel documentario sono stati coinvolti alcuni dei protagonisti di quell’episodio, a cominciare da Ron Artest e Jermaine O’Neal.

Nel corso della puntata verranno ricostruite le motivazioni che portarono alla rissa, a cominciare dalle Finali di Conference che videro affrontarsi proprio Pacers e Pistons alcuni mesi prima.