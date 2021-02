New Orleans completa la più ampia rimonta della propria storia, vincendo sui Celtics all’OT

Sembrava una partita finita, quando i Boston Celtics si sono ritrovati a +24 nel terzo quarto contro i New Orleans Pelicans. Invece NOLA, con Nicolò Melli in campo per gran parte del quarto periodo e per tutto l’OT, è riuscita a rimontare vincendo al supplementare 120-115 grazie alle giocate di Zion Williamson e soprattutto di Brandon Ingram, autore di 33 punti.

La rimonta da -24 è la più ampia di sempre nella storia della franchigia per New Orleans. Per i Celtics l’ennesima sconfitta di un periodo nero, ora sono sul 15-15.

The Pelicans' win over the Celtics is the biggest come-from-behind victory in franchise history. They trailed by 24 😳 pic.twitter.com/dQupqx25YW — SportsCenter (@SportsCenter) February 21, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.