New York Knicks, c’è anche l’ipotesi Dawn Staley per la panchina

Da ormai diversi anni si parla della possibilità di vedere una donna sulla panchina di una squadra di basket maschile. La possibilità si era presentata più volte negli anni scorsi con Becky Hammon, che alla fine dopo un po’ di stagioni da assistente ai San Antonio Spurs ha però scelto la WNBA diventando coach delle Las Vegas Aces. Di recente queste voci hanno imperversato anche in Italia, quando Cinzia Zanotti è stata vicina alla panchina della Pallacanestro Brescia, senza esito positivo. Ora si ritorna a parlarne in NBA: i New York Knicks, che dopo aver licenziato Tom Thibodeau hanno incassato una lunghissima serie di “no”, avrebbero nella propria lista anche Dawn Staley.

Staley, 55 anni, è un ex giocatrice WNBA ed allena in NCAA dal 2000. Dopo 8 stagioni sulla panchina di Temple, nel 2008 è passata alle South Carolina Gamecocks con le quali ha poi vinto 3 titoli: nel 2017, nel 2022 e nel 2024. Con South Carolina, Staley ha un record personale di 475-110.

Dawn Staley non è l’unica candidata alla panchina dei Knicks: in lista ci sono anche Mike Brown, Taylor Jenkins e Micah Nori.