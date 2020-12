New York Knicks, che gaffe con la maglia di Reggie Bullock nella partita contro i Sixers

Ci sono voluti più di 6′, ma alla fine gli arbitri se ne sono accorti: la maglia di Reggie Bullock, partito in quintetto per i New York Knicks contro Philadelphia, aveva un problema. In particolare, c’era stampato il numero 25 sul petto, quello corretto del giocatore dei Knicks, ma il 23 sulla schiena.

Una gaffe che è passata inosservata solo per metà quarto, poi gli arbitri hanno costretto Bullock ad andare in panchina a cambiare maglia e indossarne una che avesse il 25 sia fronte che retro, anche perché il 23 era già sulle spalle di Mitchell Robinson, anche lui partito in quintetto.

Reggie Bullock's jersey really had different numbers 😂 The Knicks are already in midseason form.pic.twitter.com/03GhWHCjtL — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 27, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.