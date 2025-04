New York Knicks, P.J. Tucker pronto a firmare un contratto lungo

I New York Knicks hanno deciso di puntare sull’esperienza di P.J. Tucker, pronto a firmare un contratto biennale con la franchigia della Grande Mela. La notizia arriva da Shams Charania di ESPN, confermando così l’intenzione dei Knicks di rafforzare il roster in vista della fase decisiva della stagione NBA.

After two 10-day contracts, the New York Knicks are planning to sign veteran forward PJ Tucker to a two-year deal, sources tell ESPN. Tucker will return to the Knicks through the season and playoffs, with a team option for 2025-26. https://t.co/traoEppmqt — Shams Charania (@ShamsCharania) March 31, 2025

P.J. Tucker: un veterano per i Knicks

A 39 anni, Tucker è un giocatore di grande esperienza, noto per la sua difesa aggressiva e la capacità di essere un collante all’interno dello spogliatoio. Nonostante abbia disputato solo due minuti in un’unica partita con i Knicks dopo essere stato firmato con due contratti da 10 giorni, la dirigenza ha deciso di prolungare la sua permanenza con un accordo biennale.

Questa stagione, oltre a quei pochi istanti in campo con New York, Tucker non ha giocato alcuna partita NBA. Nell’annata precedente, aveva collezionato 31 presenze tra Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers, con medie di 1.7 punti e 2.7 rimbalzi a partita.

Un passato vincente e una carriera di sacrificio

Nonostante le recenti difficoltà in campo, Tucker ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un giocatore affidabile, soprattutto nei momenti cruciali della stagione. Il suo miglior anno statistico in NBA risale al 2013-14 con i Phoenix Suns, quando chiuse con 9.4 punti e 6.5 rimbalzi di media in circa 30 minuti di gioco.

Ma il suo apice è arrivato nel 2021, quando è stato un elemento fondamentale per la vittoria del titolo NBA dei Milwaukee Bucks, dimostrando il suo valore nei playoff con la sua marcatura su giocatori chiave come Kevin Durant.

Cosa può dare Tucker ai Knicks?

L’arrivo di P.J. Tucker potrebbe rivelarsi strategico per i New York Knicks, che sta cercando di consolidare la propria posizione nella Eastern Conference. Il veterano porterà:

Leadership e mentalità vincente nello spogliatoio

Difesa perimetrale solida nei momenti cruciali

Esperienza nei playoff, aspetto chiave per una squadra ambiziosa

Ora resta da vedere se coach Tom Thibodeau gli concederà minuti significativi in rotazione o se il suo contributo sarà più da veterano in spogliatoio. In ogni caso, i Knicks sperano che la sua esperienza possa fare la differenza nella fase finale della stagione.