New York Knicks, trade con Detroit per preparare l’assalto a Jalen Brunson

Nella notte i New York Knicks hanno completato una trade con i Detroit Pistons, cedendo Alec Burks, Nerlens Noel, due scelte future del secondo turno (una del 2023, originariamente proprio dei Pistons, e una del 2024 di Miami) e 6 milioni di dollari cash.

The Knicks are including two future second-round picks and cash in the deal to incentivize the Pistons, sources tell ESPN. https://t.co/sjuX7PIhkw

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022