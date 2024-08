Nick Young CRIPTICO sul paragone Kyrie Irving-Steph Curry

L’ex giocatore NBA, Nick Young, ha lasciato i fan confusi sui social media dopo i suoi paragoni azzardati con Stephen Curry e Kyrie Irving. Nick Young è andato su X (ex Twitter) e ha detto che Irving è il Kobe Bryant di oggi mentre Curry è il Michael Jordan di oggi. O almeno questo è quello che sembrava volesse dire. Ecco il post esatto di Young:

Kyrie is the Kobe to curry mj ppl scared to say he’s better .. 👀

— Nick Young (@NickSwagyPYoung) August 26, 2024