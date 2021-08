Nick Young deride le prestazioni di Pritchard e Thomas ai tornei estivi

Negli ultimi giorni alcune Pro-Am, i tornei estivi americani che si disputano in queste settimane, sono state teatro di prestazioni realizzative clamorose. Prima Isaiah Thomas ha segnato 81 punti in una gara a Seattle, poco dopo Payton Pritchard, playmaker dei Celtics, ha addirittura raggiunto in 92 in una partita a Portland. A queste competizioni ovviamente non partecipano solo giocatori NBA, ma anche americani che durante l’anno sono all’estero, magari in campionati di livello non eccelso. Le prestazioni di IT e Pritchard sono state oggetto di tanti commenti sui social, compreso quello di Nick Young.

L’ex giocatore di Wizards e Lakers, che in passato ha anche lui partecipato a varie Pro-Am estive, ha criticato il livello dei tornei di Seattle e Portland. “Non voglio mancare di rispetto, ma Seattle e Portland devono essere i tornei peggiori. Lasciano che qualcuno segni 91, 81, 70, 50 punti. Dai ragazzi, smettetela di reclutare giocatori davanti ai negozi di alcolici chiedendo loro di venire a giocare!” ha scritto Young.

I mean no disrespect but Seattle and Portland gotta have the worst pro am hoops they letting ppl score 92 81 70 50 50 come on y’all stop getting ppl from in front of the liquor store and telling them to come hoop lol

— Nick Young (@NickSwagyPYoung) August 15, 2021