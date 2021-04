Dopo un anno di stop forzato, dovuto al Covid-19, la BIG3 riaccende i motori. La lega di 3 vs 3 fondata da Ice Cube e gestita da Clyde Drexler ha annunciato novità importanti.

Notizie che riguardano la franchigia degli Enemies. Ad allenarla ci sarà Gilbert Arenas mentre il ruolo di capitano sarà ricoperto da Nick Young.

Breaking @nickswaggypyoung joins the Enemies as Captain with Gilbert Arenas returning as Coach! #BIG3IsBack pic.twitter.com/qihbPpHo1l — BIG3 (@thebig3) April 13, 2021

Una coppia interessante a livello tecnico ma ancor più per quanto riguarda l’aspetto “folkloristico”. I due, infatti, sono noti per avere dei caratteri decisamente esuberanti. Chissà come sarà la loro convivenza nella BIG3.

