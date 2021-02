Nick Young trolla Ben Simmons dopo i 40 punti di Jordan Clarkson nella battaglia tra ex di Kendall Jenner

Nick Young ha preso in giro Ben Simmons dopo che gli Utah Jazz hanno battuto i Philadelphia 76ers grazie a Jordan Clarkson. Per ricordare, Clarkson e Simmons erano entrambi precedentemente collegati alla bellissima Kendall Jenner, e Young si è assicurato di ricordarlo a tutti.

Whatever Kendall did, Jc really kill Ben everyTime they play lol … 40 ball 6 man of the yr

— Nick Young (@NickSwagyPYoung) February 16, 2021