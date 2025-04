Nico Harrison: “Penso di aver fatto davvero un buon lavoro, non potete giudicarmi per gli infortuni”

Nelle scorse ore Nico Harrison ha tenuto l’ultima conferenza stampa della stagione dei Dallas Mavericks, dopo l’eliminazione al Play-in. Non la prima da quando ha deciso di cedere Luka Doncic ai Lakers, perché nei giorni antecedenti la postseason ne aveva tenuta un’altra ma a porte chiuse, scelta che aveva generato varie polemiche. Davanti ai giornalisti, il GM dei Mavs ha ribadito la propria posizione e difeso la scelta di scambiare Doncic, star della squadra di soli 25 anni, per un più esperto ma anche fragile Anthony Davis.

Ad un certo punto un giornalista ha chiesto direttamente ad Harrison perché, secondo lui, la proprietà non dovrebbe licenziarlo dopo questa stagione. “Penso di aver fatto davvero un buon lavoro qui. Non credo che dovrei essere giudicato sulla base degli infortuni che abbiamo avuto” ha commentato Harrison. Di sicuro i Mavericks sono stati penalizzati dai tanti infortuni, in primis quello di Kyrie Irving che ha saltato gli ultimi 2 mesi di stagione. “Abbiamo subito tanti infortuni in questa stagione, l’anno prossimo competeremo per vincere il titolo” ha aggiungo il GM.

Non solo: Harrison ha anche mostrato un certo stupore per l’attaccamento della piazza a Luka Doncic. “Sapevo che Luka fosse importante per i nostri tifosi, ma non credevo lo fosse a questi livelli” ha dichiarato, facendo riferimento alle furenti proteste dei giorni successivi alla trade e alla continua contestazione nei suoi confronti durante le gare casalinghe. “Quando ci sono 20.000 persone nell’arena che cantano ‘Fire Nico’ lo senti davvero… Ma il mio lavoro è prendere decisioni difficili, che penso siano nell’interesse della squadra. Alcune saranno impopolari e questa è sicuramente una di quelle impopolari” ha concluso.

Nico Harrison ha poi ribadito che “la difesa vince i campionati”, sottolineando l’importanza di avere un difensore come Davis a roster. Ha anche aggiunto: “Non ho mai parlato male di Doncic”.