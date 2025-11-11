Nico Harrison, tempo scaduto: i Dallas Mavericks lo licenziano

Nico Harrison è sopravvissuto meno di un anno dopo la trade di Luka Doncic: i Dallas Mavericks nelle scorse ore hanno preso la decisione di licenziare il General Manager, dopo che il suo rapporto con il proprietario Patrick Dumont si sarebbe deteriorato negli ultimi mesi. Scelta quasi inevitabile dopo che in questo avvio di stagione i Mavs sono scivolati all’ultimo posto in classifica, con un misero record di 3-8. “Penso di aver fatto finora un buon lavoro” aveva dichiarato Harrison poco dopo aver ceduto Doncic, volto della franchigia, ai Los Angeles Lakers in cambio di Anthony Davis e poco altro.

Una mossa che era stata già giudicata come azzardata all’epoca, ma che oggi appare davvero disastrosa: se infatti Doncic sta segnando 37.1 punti di media in questo avvio di stagione, Davis ha saltato le ultime 6 partite e in generale ne ha giocate solo 14 su 46 dal momento della trade. I cori “Fire Nico” hanno risuonato nell’American Airlines Arena fin dai giorni immediatamente successivi allo scambio, e la pressione su Harrison da parte della fanbase è aumentata a tal punto che la franchigia ha aggiunto delle scale provvisorie vicino al suo posto a sedere così da permettergli di allontanarsi senza dover passare in settori occupati dai tifosi.

Per il sostituto di Harrison, che in passato era stato dirigente in Nike e lavorava per i Mavericks dal 2021, uno dei nomi è quello di Dennis Lindsey, oggi nel front office dei Detroit Pistons.