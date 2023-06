Nico Mannion, c’è la fila: anche l’Olimpia Milano alla finestra

Nico Mannion in estate dovrebbe lasciare la Virtus Bologna, al termine di due anni non proprio esaltanti chiusi comunque con la vittoria di un’EuroCup e una Supercoppa Italiana, oltre alla possibilità di vincere lo Scudetto da qui a due settimane. Per il playmaker azzurro, che disputerà la Summer League NBA con Milwaukee in estate, c’è la fila. In EuroLega su di lui ci sarebbero le attenzioni in particolare di Fenerbahçe e Baskonia, mentre anche l’Olimpia Milano sarebbe alla finestra secondo quanto scritto da George Zakkas di SDNA. Nelle scorse settimane erano state menzionate anche Asvel e Bayern Monaco per il talento ex Golden State.

Fenerbahce and Baskonia are considering to offer a multi-year contract to Nico Mannion, who will be a free agent this summer. Olimpia Milano is also interested. @SdnaGr — George Zakkas (@ZakkasGeorge) June 3, 2023

In questa stagione Mannion ha segnato 5.9 punti di media in EuroLega, 9.8 di media in LBA.