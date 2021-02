Nico Mannion ci prende gusto: ritocca subito il suo season-high nell’ottava vittoria di fila dei Santa Cruz Warriors

Nell’ultimo periodo Nico Mannion si sta dimostrando inarrestabile nella “bolla” della G-League, così come i suoi Santa Cruz Warriors, giunti all’ottavo successo consecutivo con la vittoria sugli Austin Spurs di questo pomeriggio italiano, 104-109.

Il rookie azzurro ha ritoccato nuovamente il proprio season-high, per la seconda partita di fila: dopo i 25 punti di ieri, oggi ne sono infatti arrivati 27 in 36′, tirando 10/21 dal campo e 5/9 da tre punti, anche se con un plus/minus in negativo, -3. Molto positiva anche la prova di Jeremy Lin al suo fianco: il veterano ha chiuso con 25 punti. Come fatto notare da Anthony Slater, nelle ultime 3 gare Mannion ha smazzato 24 assist perdendo soltanto 7 palloni, una percentuale in netto miglioramento rispetto a poche settimane fa.

Nico Mannion had 27 points, five 3s in Orlando today. Has 24 assists, seven turnovers last three games. Positive few weeks for him and Jordan Poole in G-League bubble. Less so for Alen Smailagic, who has mostly struggled as guaranteed portion of his rookie contract nears an end.

