Nico Mannion: “Ci tengo a chiedere scusa ai tifosi della Virtus Bologna”

Nico Mannion, da poco più di un paio di settimane un nuovo giocatore della Virtus Bologna, quasi certamente non parteciperà alla Supercoppa Italiana. Purtroppo Nico ha avuto dei problemi intestinali, curati non nel miglior modo possibile in America, e ora ne sta risentendo lui e il suo gioco. Queste le sue parole ai tifosi Virtus sulla sua mancata presenza a Folgaria:

Questa sera la squadra verrà presentata a Folgaria e come saprete io non potrò esserci. Ci tengo a scusarmi con i tifosi che con ogni mezzo mi stanno facendo sentire il loro calore da quando sono atterrato a Bologna, non immaginate quanto vorrei essere lì insieme ai miei compagni. Ma sto migliorando e presto sarò con loro.

Colgo l’occasione per ringraziare la Società, in particolar modo Massimo Zanetti, Luca Baraldi e Paolo Ronci, tutto lo staff medico, Sergio Scariolo e Matteo Panichi per la loro vicinanza e tutto quello che stanno facendo per me. Non vedo l’ora di poter ripagare sul campo i loro sforzi e la vostra attesa. Forza Virtus! ⚪️⚫️