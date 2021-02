Nico Mannion è stato protagonista di un buon esordio nella “bolla” della G-League

Da qualche giorno e per il prossimo mese Nico Mannion non scenderà in campo con i Golden State Warriors perché impegnato con l’affiliata dei californiani, i Santa Cruz Warriors, nella stagione (ridotta) di G-League, iniziata ieri nella “bolla” di Orlando, la stessa utilizzata dalla NBA.

Santa Cruz ha affrontato i G-League Ignite, la nuova squadra nata per ospitare alcuni dei migliori prospetti per il prossimo Draft tra cui anche Jalen Green, probabile prima chiamata assoluta. Alla fine hanno vinto gli Ignite, ma Mannion ha giocato 32′, producendo 17 punti e 6 assist con 6/18 al tiro: nota dolente le 7 palle perse e il -17 di plus/minus, tra i peggiori dei suoi in questa statistica. Il miglior marcatore degli Warriors è stato Jordan Poole, un altro habitué di Golden State, con 22 punti. Sono stati invece 18 i punti segnati da Jeremy Lin.

L’attesissimo Green ha invece giocato 27′, segnando 11 punti. Il vero protagonista per gli Ignite è stato un giocatore ben più esperto: Jarrett Jack, autore di 23 punti in 18′ dalla panchina, con 9/10 al tiro.

