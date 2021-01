Nico Mannion giocherà nella “bolla” della G-League il mese prossimo

Nico Mannion ha giocato in entrambe le ultime due gare dei Golden State Warriors contro Spurs e Jazz, rispettivamente la seconda e la terza della sua carriera NBA. Nell’ultima, contro Utah, il suo primo canestro dal campo e quello che momentaneamente è il suo career-high: 8 punti, a cui sono da aggiungere 4 assist in 10′.

Prima della partita, coach Steve Kerr aveva anticipato che Mannion, 48° scelta all’ultimo Draft, parteciperà alla “bolla” della G-League che partirà a Disney World a febbraio e durerà circa un mese. Si tratta di un rimpiazzo della stagione 2020-21 della Lega di sviluppo, a cui parteciperanno diverse squadre (ma non tutte) tra le quali anche i Santa Cruz Warriors, affiliata di Golden State. Il playmaker italiano, che è stato firmato con un two-way contract dagli Warriors, passerà quindi qualche settimana lontano dalla squadra a cercare di mettersi in mostra in G-League. Con Santa Cruz, Mannion condividerà il campo con Jeremy Lin.

Kerr said Nico Mannion, who had four assists in eight minutes of Thursday's loss to the Knicks, will definitely play in the upcoming G League bubble in Orlando. Kerr said he played Mannion the other day because Mannion was the team's best passer available when Green got tossed.

