Nico Mannion: “In G-League mi sento di nuovo me stesso”

Nico Mannion sta fornendo delle prestazione molto convincenti con i Santa Cruz Warriors in G-League, dopo un avvio di stagione con pochissimo spazio a Golden State in NBA.

Il playmaker azzurro ha commentato così l’ottimo periodo che sta attraversando.

Mi sento molto più a mio agio, sono di nuovo me stesso, ho ritrovato spazio e fiducia, mi sento molto meglio e credo che in campo si veda. Durante il lockdown ho lavorato molto per abituarmi alla distanza di tiro NBA, adesso deve crescere nelle scelte, per selezionare meglio i tiri e alzare le percentuali. Coach Kerr mi ha mandato dei messaggi dicendosi entusiasta del mio gioco e anche altri compagni mi hanno cercato. Ora dobbiamo continuare a costruire qui nella bolla, vogliamo migliorare vincendo.