Nico Mannion, l’infezione presa a Tokyo: avrebbe perso oltre 10 chili

Si continua a parlare delle condizioni fisiche di Nico Mannion, dopo la foto circolata un paio di giorni fa che lo ritraeva molto dimagrito a causa di un virus intestinale che lo tormenta da settimane. Secondo il Corriere della Sera, l’ex Warriors avrebbe contratto l’infezione durante le Olimpiadi di Tokyo, non curandosene troppo una volta tornato negli Stati Uniti per le vacanze. Mannion, ufficialmente 86 chili, ne avrebbe persi da allora 10-11, con una forte riduzione della massa muscolare. Come Mannion si sia procurato l’infezione resta un mistero e non ci sono stati altri casi simili tra i suoi compagni presenti ai Giochi.

Da allora, riferisce sempre il Corriere, Mannion avrebbe recuperato 4 chili grazie al programma di riabilitazione della Virtus Bologna. Da oggi il giocatore dovrebbe iniziare a lavorare in palestra e la società sarebbe ottimista su un suo pieno recupero prima di novembre. Il rientro in gruppo è previsto entro 2-3 settimane. Nel frattempo però i bianconeri hanno bloccato Ty-Shon Alexander per prendere il suo posto adesso e integrare le rotazioni quando l’azzurro sarà tornato.