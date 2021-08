Nico Mannion: “Mi sento un giocatore NBA, non uno da two-way contract”

Nico Mannion ha deciso a 20 anni di abbandonare (forse momentaneamente) il suo sogno NBA per sposare la causa della Virtus Bologna. Come potete immaginare e come sapete, questa scelta ha fatto discutere perché l’italiano non giocherà nemmeno in EuroLega ma in EuroCup. Perciò si tratta di un doppio step all’indietro. A parlare di questa sua decisione è stato lo stesso Nico Mannion a Jason Dumas di The Atletic, intervenendo telefonicamente al suo podcast KRON4 News:

“Allenarsi con Steph Curry e Draymond Green è fortissimo, mi hanno insegnato davvero tantissimo. Però non mi sento un giocatore da two-way contract. Quest’anno non avrei voluto essere nella stessa posizione della scorsa stagione. Sento e credo di essere un giocatore NBA, non uno che deve fare su e giù. Quando hanno ricominciato a parlare di two-way contract allora ho preferito firmare in Italia per la Virtus Bologna”.

Just got off the phone with Nico Mannion. He will play heavy minutes for Virtus Bologna in Italy's top league next season AND will make more money. His goal is to eventually get a guaranteed NBA contract. pic.twitter.com/ewGEBlXM6o — Jason Dumas (@JDumasReports) August 11, 2021

Solo il futuro ci dirà se Nico Mannion riuscirà a tornare in NBA però lui è sfrontato e anche da queste parole si sente che ha voglia di essere uno della Lega. Non è facile andare in Europa e tornare in NBA, in pochi ce l’hanno fatta, però ci auguriamo per lui che ce la farà presto.

