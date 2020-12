Questa notte i Golden State Warriors faranno il loro esordio stagionale, inaugurando la stagione NBA nella gara contro i Brooklyn Nets.

Non sarà, però, la notte dell’esordio di Niccolò Mannion. L’azzurro, che ha firmato un two-way contract, è stato inserito nel roster dei Santa Cruz Warriors, la franchigia affiliata a Golden State, perciò non sarà a referto questa notte contro Durant e soci. La prima in NBA di Mannion è dunque rimandata a data da destinarsi, dato che il giovane play italiano per il momento è da considerarsi un giocatore di G-League. Ovviamente potrà essere richiamato in qualsiasi momento ed entrare immediatamente nell’elenco dei giocatori di Steve Kerr.

Per ora nella lista degli “inattivi – two way” figura il nome di Mannion insieme a quello di Klay Thompson, che sarà costretto a saltare tutta la stagione per infortunio.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.