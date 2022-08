Nico Mannion non lascia la Virtus Bologna: il rinnovo è molto vicino

A inizio mercato si pensava che Nico Mannion probabilmente avrebbe lasciato la Virtus Bologna, con Brescia alla finestra, vista la stagione sotto le aspettative con i bianconeri. Eppure così non è perché, dopo le ultime notizie, l’italo-americano è pronto a rinnovare fino al 2025 con le VuNere, come riportato da Donatas Urbonas di BasketNews.

La scorsa stagione, il playmaker italiano di 1 metro e 88 è apparso in 16 partite di EuroCup e ha segnato una media di 2,1 punti, 1,2 rimbalzi e 1,7 assist. Nel campionato italiano Mannion ha segnato 7,6 punti e fornito 3,8 assist a partita in media in 15 minuti per ogni allacciata di scarpe.

Sergio Scariolo crede tanto nel classe 2001 e pensa che potrà migliorare moltissimo stando al fianco di Daniel Hackett e Milos Teodosic, due dei migliori esterni europei in Europa. D’altra parte non dobbiamo dimenticare che Nico Mannion, prima di arrivare alla Virtus Bologna, aveva fatto vedere cose strabilianti, soprattutto con l’Italia di Meo Sacchetti.

Stiamo a vedere se questo rumors del giornalista lituano si concretizzerà oppure rimarrà tale. Qualora dovesse andare in porto, siamo certi che Mannion diventerà il dopo-Hackett e Teodosic nella cabina di regia bolognese ma ha ancora davvero molto da dimostrare.

