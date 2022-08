Nico Mannion potrebbe tornare in NBA già nella stagione 2022-23?

Quali sono le prospettive per il restricted free agent dei Golden State Warriors? Nico Mannion, playmaker che ha giocato per Arizona, è stato scelto da Golden State nel secondo round del draft NBA 2020 e ha firmato per la Virtus Bologna l’anno scorso fino al 2023. Un rumors di BasketNews raccontava che Mannion fosse molto vicino a firmare un prolungamento con le VuNere, fino al 2025, ma una fonte a conoscenza della situazione ha rivelato a Heavy Sports che non è così.

I dirigenti NBA hanno tenuto d’occhio Mannion e c’è una forte possibilità che possa tornare nella Lega il prossimo anno, se non durante la stagione, la prossima estate.

“In Italia ha fatto meglio di quanto dicano i suoi numeri. Abbiamo ricevuto dei buoni report su di lui. Avrà un’altra possibilità in NBA, ma non sarà con Golden State, o è improbabile che accada presto. Se sei una squadra in ricostruzione, vale la pena tenerlo d’occhio. Se sei una Houston o un’Indiana o una Utah, ha senso almeno tenerne traccia, magari portandolo in NBA a stagione in corso”.

Stiamo a vedere se davvero accadrà, se davvero tornerà in NBA, e quando, soprattutto. Certo, la Virtus Bologna è ben coperta sugli esterni con Daniel Hackett, Milos Teodosic, Alessandro Pajola e Marco Belinelli, oltre ai vari Michele Ruzzier e Marco Ceron, e potrebbe persino pensare di perderlo durante l’anno. Però è comunque un giocatore italiano, molto giovane, e che non è facilmente rimpiazzabile.

