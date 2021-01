Nico Mannion spiega perché ha trovato poco spazio finora e parla del suo futuro in Nazionale

Dopo le primissime gare passate prevalentemente a guardare da bordo campo, senza essere inserito fra i giocatori “attivi”, Niccolò Mannion sta iniziando a ritagliarsi spazio all’interno dei Golden State Warriors.

Il rookie italiano ha parlato del suo avvio di stagione e di coach Steve Kerr in un’intervista rilasciata alla sezione sportiva del Quotidiano Nazionale.

Non so cosa decideranno per me gli Warriors quando inizierà la G-League ma a inizio anno non giocavo perché con un two-way contract posso disputare solamente 50 partite, mentre in regular season ce ne sono 72. Coach Kerr è un grande leader, entrerà nella Hall of Fame per quello che ha fatto in questi anni creando una cultura ma mi colpisce soprattutto il suo lato umano, è una delle persone più buone che conosca e dice sempre chiaramente cosa pensa.