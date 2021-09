Nico Mannion, una foto che lo ritrae molto dimagrito preoccupa i tifosi

Continua a tenere banco in casa Virtus Bologna la situazione di Nico Mannion. Il playmaker azzurro, colpo da novanta del mercato bianconero, deve ancora mettere piede in campo con la nuova maglia e non lo farà prima di novembre. Tutta colpa non di un infortunio, bensì di un’infezione intestinale che lo ha debilitato nella condizione fisica subito dopo le Olimpiadi. In questi giorni si stanno succedendo notizie diverse, ma quel che è certo è che per Mannion ci sono all’orizzonte parecchie settimane di stop.

Nelle ultime ore una foto dell’ex Warriors, circolata su Twitter, ha fatto un po’ preoccupare i tifosi. È stata scattata al PalaDozza in occasione dell’ultima amichevole contro Brindisi, valida per il Torneo Porelli. Ritrae Mannion a bordocampo, intento a guardare il riscaldamento dei compagni, visibilmente dimagrito rispetto a come siamo abituati a vederlo. Conseguenza naturale del virus intestinale che lo ha messo a dura prova di recente. Ora per l’azzurro sono attese settimane di riabilitazione per recuperare la forma fisica ottimale, prima di poter scendere in campo con la Virtus in campionato e in EuroCup.

