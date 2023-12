Nicolò Melli al Partizan Belgrado? Ecco cosa dicono in Serbia

Partizan Belgrado e Nicolò Melli, i bianconeri ci proveranno davvero con il capitano dell’Italia?

Sembrava che con l’arrivo di Jaleen Smith la parte bianconera di Belgrado si sarebbe calmata, almeno per quanto riguarda i rinforzi. In giornata è trapelata alla velocità della luce la notizia che il Partizan offre 2,5 milioni a Nicolò Melli, il cui contratto scade in estate. A pubblicare questa informazione è stato Il Corriere della Sera.

Tuttavia, come ha appreso Telesport.rs, tali voci non sono vere. Nicolò Melli non sembra essere nei piani del settore sportivo del Partizan, né il bianconero guarda in quella direzione. L’idea principale è quella di prolungare i contratti dei giocatori attuali, visto che un certo numero di loro durante l’estate avranno le mani libere quando si tratterà di scegliere un nuovo ambiente.

Inoltre, secondo la stessa fonte, Melli sarebbe attualmente intenzionato a restare nella sua Nazione. Il lungo ha una media di 7,6 punti e 4,5 rimbalzi nella competizione europea più importante di questa stagione.

Fa parte della squadra di Milano dal 2021, quando è tornato nel basket europeo dalla NBA, dove aveva militato con i New Orleans Pelicans e i Dallas Mavericks. Prima di allora, Melli faceva parte del Fenerbahce di Zelimir Obradovic che vinse il titolo di EuroLega nel 2018.