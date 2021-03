Nicolò Melli cambia numero e riceve un particolare benvenuto dai Dallas Mavericks

Nuovo capitolo nella carriera NBA di Nicolò Melli che poco prima della trade deadline ha lasciato New Orleans per accasarsi ai Dallas Mavericks.

Il giocatore italiano ha voluto suggellare la nuova pagina cambiando numero di maglia: dopo il #20 indossato con i Pelicans, ai Mavs avrà il #44.

Dallas gli ha dato il benvenuto ricordando alcune pillole della sua carriera attraverso il profilo Twitter dedicato al rapporto con i media. In particolare si ricorda il suo incrocio con Luka Doncic nella finale di EuroLega del 2018, quando Melli segnò 28 punti in maglia Fenerbahce ma venne sconfitto dallo sloveno del Real Madrid 85-80. Inoltre si è fatto riferimento alle altre esperienze precedenti, sia in NBA sia in Europa, dell’ex Reggio Emilia e Milano, oltre alla sua doppia nazionalità (italiana e statunitense per via della madre).

Nicolò Melli holds averages of 5.3 PPG, 2.9 RPG, 1.3 APG and 15.6 MPG in 82 games (eight starts) over two NBA seasons with the Pelicans after being signed as a free agent in 2019. Melli will wear #44 for the Mavericks. pic.twitter.com/upl5Lfjn37 — Mavs PR (@MavsPR) March 26, 2021

L’esordio di Melli, però, non dovrebbe avvenire questa notte nel confronto con i suoi ex compagni di New Orleans ma nella notte fra lunedì e martedì contro gli Oklahoma City Thunder.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.