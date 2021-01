Nicolò Melli e tutti i Pelicans bloccati a Oklahoma City

Conclusione di 2020 decisamente complicata per i New Orleans Pelicans. La squadra di Nicolò Melli, infatti, è rimasta bloccata a Oklahoma City a causa di una tempesta di ghiaccio e neve che ha reso decisamente difficoltoso il rientro dopo la larga vittoria (80-113) sui Thunder.

Non il modo migliore di festeggiare il Capodanno per l’azzurro e i suoi compagni, nonostante il bel successo a OKC con ben sette uomini in doppia cifra. Per Melli 5 punti, 3 assist, 2 rimbalzi e tante ore in aeroporto per concludere l’anno in agrodolce.

Perfetto finale di questo 2020

Bloccati a Oklahoma City causa ghiaccio e neve! Buon Anno a tutti 🍾#HAPPYNEWYEAR #BuonAnno2021 — Nicolò Melli (@NikMelli) January 1, 2021

