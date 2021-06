Nicolò Melli prenderà una decisione sul futuro dopo il Preolimpico

Tra pochi giorni l’Italia farà il suo esordio a Belgrado per giocarsi un posto alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Dei 3 giocatori NBA Azzurri, a disposizione di Meo Sacchetti ce ne saranno solo 2: Nicolò Melli e Nico Mannion. Danilo Gallinari è infatti ancora impegnato nelle Finali di Conference, terzo grande forfait oltre a quelli di Marco Belinelli e Luigi Datome.

Il leader e capitano della Nazionale a Belgrado sarà Melli, che ha appena concluso la stagione NBA giocata tra New Orleans e Dallas. Il lungo italiano sarà free agent in estate e per l’Europa potrebbe essere un vero e proprio uomo-mercato. Il pressing dell’Olimpia Milano non è un segreto, ma secondo Eurohoops su Melli ci sarebbero anche altre 2 big di Eurolega. Il giocatore aspetterà comunque dopo il Preolimpico per prendere una decisione, la NBA resta una priorità ma se non dovesse arrivare la giusta offerta Melli tornerà in Europa.

In 3 anni di NBA, Nicolò Melli ha giocato 105 partite con 5.0 punti e 2.9 rimbalzi di media.