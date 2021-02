Niente A2 per Mike Hall: l’americano ha scelto la sua prossima destinazione

Non ci saranno l’Italia e la Serie A2 nel futuro di Mike Hall, come accadeva ormai ininterrottamente dal 2015. Il lungo americano, 37 anni il prossimo giugno, era stato accostato a Latina nei giorni scorsi ma proseguirà la propria carriera in Spagna, in Leb Oro, la loro A2, con il Tizona Universidad de Burgos.

La nuova squadra di Hall al momento si trova al terzultimo posto in classifica nel proprio girone, con un record di 4-7.

OFICIAL Mike Hall (@_Michaelinho) refuerza el juego interior del Tizona Universidad de Burgos El pívot norteamericano llega procedente de la liga italiana tras una amplia trayectoria en ACB, Serie A, Euroliga y NBA 📲 https://t.co/Ddrrec7sLC#LEBOro#FuturoConHistoria💙🏀🗡️ pic.twitter.com/HezsEIVQQt — Tizona Universidad de Burgos (@CBT_Autocid) January 31, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.