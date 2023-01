Niente da fare l’EuroLega blocca il tesseramento di Campazzo almeno fino a marzo

Con un comunicato stampa ufficiale, EuroLeague ha bloccato nuovamente il tesseramento di Facundo Campazzo e tutto il mercato della Stella Rossa almeno fino al 1 marzo 2023. L’argentino veste la maglia biancorossa ormai da oltre 2 settimane, ha esordito in Lega Adriatica ma ancora non può farlo in EuroLega a causa di una sanzione per pagamenti arretrati mancanti. In ben due occasioni il club serbo era sembrato, forse solo a parole, aver sistemato i propri conti, ma EuroLeague ha sempre smentito che le cose si fossero risolte.

“Il Pannello Finanziario di EuroLeague Basketball, un organo indipendente, ha imposto una sanzione che consiste nel divieto di registrare nuovi giocatori e allenatori fino al 28 febbraio 2023, più una multa di 25.000 euro, alla Stella Rossa per una seria violazione delle regole di stabilità finanziaria e di fair play (FSFPR)” si legge nel comunicato.

Ciò significa che Campazzo salterà almeno altre 9 partite e che l’appeal della Stella Rossa come destinazione di altri giocatori, come ad esempio Achille Polonara, si abbasserà drasticamente.