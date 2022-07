Niente da fare per Nick Calathes a Milano: il greco si trasferisce in Turchia

Il Barcelona ha cambiato i suoi piani e ha praticamente sostituito Nick Calathes con Tomas Satoransky, con l’esterno greco come obiettivo di diverse squadre di EuroLeague. Tra queste c’erano l’Olimpia Milano, il Panathinaikos, l’Olympiacos, il Maccabi e altri che avevano il suo nome nella rosa dei candidati.

Tuttavia, c’è interesse reciproco tra Calathes e il Fenerbahce con la point guard greca che ha già deciso di trasferirsi al Fenerbahce, secondo fonti molto vicine a Eurohoops.

Nulla però può essere imminente in questa trattativa poiché Calathes rimane sotto contratto con il Barcelona per la prossima stagione. Per l’esattezza il suo contratto è garantito e sono in corso colloqui con il Barça per una possibile buonuscita per il giocatore.

