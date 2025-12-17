Niente da fare per Trieste: Wurzburg si impone anche nel ritorno al PalaRubini

PALLACANESTRO TRIESTE – FITNESS FIRST WURZBURG BASKETS

77 – 90

(16-24; 21-17; 12-27; 28-22)

Al PalaTrieste andava in scena la partita tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste e la squadra tedesca del Wurzburg Baskets, valida per l’ultima giornata del girone E della Basketball Champions League. All’andata sul parquet di casa si imposero i tedeschi per 78-63, che anche al ritorno fanno valere il loro potenziale offensivo e la loro maggiore esperienza imponendosi di nuovo contro i giuliani, che devono accontentarsi del terzo posto in classifica. Spiccano Ivey con 16 punti e Mintz con 15, oltre a Thompson con 13, mentre ai padroni di casa non bastano i 17 punti d Ross e i 16 di Brown. Di seguito il recap della gara.

Parte bene Trieste con Brooks subito a segno, ma Carr risponde presente per il 2-3 tedesco. Tocca allora a Ramsey provare ad allungare sul +4, ma gli ospiti si affidano a Mintz per trovare il vantaggio. Brown riduce a -1 il distacco, ma Thompson e i suoi restano sempre avanti: tanto che Wurzburg con un parziale di 6-0, in cui spiccano Pjanic e ancora Mintz, trova anche il 14-21. Il solito Ramsey ci prova, ma Ivey e compagni non ci stanno e chiudono avanti di otto il primo quarto. Nel secondo periodo Pjanic e Thompson trovano subito un super allungo e i tedeschi volano a +15. La reazione giuliana non tarda ad arrivare così la doppia B (Brown-Brooks) accorcia il distacco, 21-31. Wursburg è alle corde, così il parziale di Trieste si allarga a 13-0 e i padroni di casa tornano a -1 dopo il canestro di Ross. Saffer e Mintz provano a far respirare i tedeschi (+5), ma Brown e Ramsey insistono per il nuovo -1. Carr e Saffer però tengono botta e gli ospiti chiudono avanti il primo tempo, che si chiude sul 37-41.

Al rientro in campo Stove spara subito da tre il +7 per gli ospiti. Ci provano allora Brooks e Ross per Trieste, ma Mintz e Stove tengono a distanza il Wurzburg (+9). Tocca poi anche a Brown, ma i tedeschi ora sono in ritmo, così ancora Stove e un ritrovato Carr allungano 46-60. Trieste fatica ancora e così Ivey e Muenkat ne approfittano per il +19 che chiude il quarto. L’ultimo periodo si apre con il -17 di Brooks, ma è un fuoco di paglia. Ivey e compagni si tengono a distanza e trovano anche il +20. Intanto si vede in campo anche il giovane Iannuzzi, mentre i giuliani sono ancora in partita, tanto che Brown e Ross accorciano fino al -10. Edigin risponde, ma Uthoff riduce ancora a 70-79 il distacco. Ramsey non molla per il -8, ma sempre Ivey e Herzog chiudono definitivamente il match nell’ultimo minuto. Finisce 77-90.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 0, Ross 17, Cinquepalmi ne, Deangeli 0, Uthoff 11, Ruzzier 2, Candussi 0, Iannuzzi 1, Brown 16, Brooks 13, Moretti 13, Ramsey 14;

Coach: Israel Gonzalez

WURZBURG BASKETS: Herzog 3, Saffer 4, Carr 11, Mintz 15, Ivey 16, Schweiger 2, Skladanowski 2, Stove 9, Edigin 2, Thompson 13, Pjanic 4, Muenkat 9;

Coach: Sasa Filipovski

Immagine in evidenza Wurzburg Baskets