Nel mercato europeo si fa sempre più insistente il rumor: il Partizan Belgrado starebbe trattando per ingaggiare l’ala americana Jabari Parker, secondo quanto riportato da SDNA. Vediamo perché questo potenziale arrivo potrebbe cambiare le carte in tavola nella prossima stagione.

Il Partizan cerca esperienza e talento

Partizan ha costruito una rosa di talento per il 2024-25, con giocatori come Carlik Jones, Frank Ntilikina, Isaac Bonga e Brandon Davies. Tuttavia, un innesto come Parker darebbe alla squadra una dimensione internazionale, esperienza di EuroLeague e leadership in campo.

Sull’ex numero 2 al Draft NBA del 2014 ci sarebbe anche l’Olimpia Milano, che lo vedrebbe come possibile sostituto di Nikola Mirotic, il quale ha firmato un contratto triennale con l’AS Monaco per la prossima stagione sportiva.

Tempistiche e scenari futuri

L’estate 2025 sarà decisiva: se Jabari Parker sceglierà di tornare in NBA ma con un ruolo marginale, il sogno Partizan si spegne. In caso contrario, l’arrivo a Belgrado potrebbe confermare la nuova strategia del club, dominatore storico della pallacanestro serba. E intanto Milano è sullo sfondo, chissà se magari riuscirà a inserirsi, evitando il trasferimento del giocatore americano nei balcani.

