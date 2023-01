Niente EuroLega, ma Campazzo dà spettacolo in ABA League

La terza partita di Facundo Campazzo con la Stella Rossa è stato un vero e proprio show. L’argentino com’è noto non può scendere in campo in EuroLega per decisione della competizione, a causa di alcune irregolarità nei conti del club serbo. La situazione sta generando diverse polemiche, nelle quali si è inserito nei giorni scorsi anche lo stesso Campazzo. Nella serata di ieri il playmaker ex Real Madrid ha giocato in ABA League, la Lega Adriatica, contro il MZT Skopje.

La Stella Rossa ha vinto agilmente, 80-57, consolidando il primo posto in classifica con una sola sconfitta fin qui. Campazzo è stato il grande protagonista, con 23 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, tirando 5/9 da dietro l’arco. Una prestazione da vero MVP che testimonia come l’argentino sia uno dei top player presenti in Europa. In attesa di poter far vedere di nuovo il proprio talento nella competizione più importante, l’EuroLega. Quella per cui è stato pagato 1.8 milioni di euro per il resto della stagione.