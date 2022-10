La vicenda di Facundo Campazzo ha tenuto banco negli ultimi giorni e nelle ultime ore la situazione è diventata incandescente. Secondo quanto riportato da Marc Stein, insider NBA di grande esperienza, i Dallas Mavericks sarebbero pronti a formalizzare un’offerta ufficiale al playmaker argentino che è arrivato in NBA via Denver Nuggets.

I Dallas Mavericks sono in trattativa avanzata con l’ex point guard di Denver, Facundo Campazzo, per un contratto di un anno, come affermato da fonti della Lega.

Dallas ha ancora il 15° posto nel roster libero; Campazzo sembra sempre più pronto a occuparlo, salvo una mossa imprevista dei Mavs prima che i roster per l’Opening Night si chiudano.

The Mavericks are in advanced talks with former Denver PG Facundo Campazzo on a one-year deal, league sources say.

Dallas still has a 15th roster spot uncommitted; Campazzo appears increasingly poised to seize it barring an unforeseen Mavs move before Opening Night rosters lock.

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 11, 2022