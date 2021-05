Niente impresa per Cremona, Milano vince al Forum

OLIMPIA MILANO 74-66 VANOLI CREMONA

(17-17; 22-11; 12-15; 23-23)

Serviva un’impresa disperata alla Vanoli Cremona, sperando che giungessero buone notizie da Bologna. Così non è stato, né in un verso né nell’altro: al Forum vince una Milano rilassata e sperimentale, che giocherà i quarti di finale contro Trento.

Cremona parte subito forte con un gioco da quattro punti di Hommes. La gara è inizialmente una sfida tra Tarczewski e la Vanoli, e dopo 3 minuti si è sull’8-12. Il punteggio rimane quindi congelato per diversi minuti, quando la rivoluzione del quintetto permette all’Olimpia di trovare qualche spunto sull’asse Moretti-Biligha. Il centro ex di turno sigla il -1 (14-15), e una tripla di LeDay sigilla il primo quarto sul 17-17.

Cremona cerca di rimanere in controllo della partita, tornando avanti con Poeta. Milano non ci sta, e intavola il primo vero (e decisivo) parziale della gara: trascinata da un super Shields e da un buon Punter, l’Olimpia si ritrova a +12 (35-23) con una tripla di Moraschini. La Vanoli cerca di ricucire quanto riesce con Poeta (37-28), ma il primo tempo termina 39-28.

Il terzo quarto si apre con il massimo vantaggio milanese sul +13 (41-28) firmato da Punter in penetrazione. Cremona prova a rientrare in partita, cercando in molte occasioni il tiro da oltre l’arco, senza molto successo. Tuttavia, nel finale di quarto si accende una fiammella di speranza: sull’onda dell’entusiasmo, Mian e Hommes riportano i compagni a -6 (48-42) quando mancano 12 minuti al termine. Il terzo quarto finisce 51-43.

L’Olimpia cerca di chiudere subito i conti, tornado sul+10 (53-43) nei primi minuti dell’ultima frazione. A chiudere la gara è una tripla di Moraschini, che sul 64-52 spazza via ogni speranza della Vanoli. Da quel momento è normale amministrazione, con gli aggiornamenti da Bologna che non lasciano più alcun motivo di lotta per Cremona: termina 74-66 una stagione tutto sommato positiva per gli ospiti.

OLIMPIA MILANO: Punter 13, LeDay 8, Moretti 0, Micov 2, Moraschini 10, Roll 4, Tarczewski 12, Biligha 12, Cinciarini 1, Shields 12, Brooks 0, Wojciechowski 0.

VANOLI CREMONA: Zacchigna 0, Williams TJ 2, Trunic 0, Gallo 3, Williams Jarvis 15, Poeta 15, Mian 14, Lee 1, Cournooh 3, Hommes 13.

