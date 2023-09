Niente Monroe per Trapani: Antonini annuncia l’ultimo americano

Non sarà Greg Monroe l’ultima aggiunta di Trapani Shark. L’americano ex NBA era stato accostato al club siciliano in giornata, ma a poche ore di distanza da quella notizia è stato lo stesso presidente Valerio Antonini a mettere fine ai rumors. Come? Annunciando quello che sarà davvero il secondo americano di Trapani: Chris Horton.

Horton, lungo classe 1994, arriva da una stagione in Russia al Lokomotiv Kuban e in estate era stato accostato anche alla Reyer Venezia. Lo statunitense ha giocato quasi tutta la stagione in Europa, tra Ungheria, Grecia, Francia e Israele.

L’anno scorso con Kuban, in VTB League, Chris Horton ha segnato 10.7 punti di media con 6.2 rimbalzi.

Andrà a rinforzare una formazione che ha appena dominato la prima competizione della stagione, la Supercoppa di A2, vinta con una “dimostrazione di forza imbarazzante”, come dichiarato dallo stesso Antonini. Visti gli importanti investimenti estivi, Trapani è sicuramente tra le candidate alla promozione in Serie A.