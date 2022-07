Niente NBA per Shareef O’Neal: ecco il suo futuro

Come ci si poteva aspettare dalle statistiche al college a LSU e lo scarso impatto avuto nella Summer League disputata coi Lakers, Shareef O’Neal nella prossima stagione non giocherà in NBA. Il figlio di Shaq, classe 2000, ha scelto la G-League dove firmerà un importante contratto a sei cifre con i G-League Ignite, squadra quasi esclusivamente formata da giovani prospetti che da quest’anno avrà sede a Las Vegas.

O’Neal ha segnato 2.9 punti di media al college nella scorsa stagione, la sua terza in NCAA. Il suo approdo tra i professionisti è comunque già un ottimo risultato, visto che qualche anno fa aveva rischiato di dover appendere prematuramente le scarpette al chiodo a causa di un problema cardiaco. In generale, a causa dell’intervento al cuore e di altri infortunio al piede, Shareef O’Neal ha giocato solo 37 partite in tre anni al college tra UCLA ed LSU.

After playing for the Lakers in Summer League, Shareef O’Neal – the son of Hall of Famer Shaquille O’Neal – is signing a six-figure contract with the NBA G League Ignite, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2022