Niente nuova arena? I Sixers pensano di spostarsi nel New Jersey

I 76ers potrebbero lasciare Philadelphia e cambiare sede alla franchigia nei prossimi anni, spostandosi nel New Jersey.

Il progetto della nuova arena dei Sixers nel centro di Philadelphia sta incontrando qualche resistenza. Il dubbio dei cittadini, interpretato anche da parte della politica, è che il nuovo palasport possa congestionare ulteriormente una zona già molto trafficata, senza che i benefici economici riescano a bilanciare i disagi.

La proprietà dei Sixers, dal canto suo, ha la ferma intenzione di dotarsi di un proprio impianto per generare entrate senza dover pagare il canone per il Wells Fargo Center. E sembra che la collocazione geografica della nuova arena, nei piani dei patron David Blitzer e Josh Harris, sia meno importante della necessità di aprire l’impianto entro il 2031.

Per questo motivo sarebbero iniziate delle valutazioni per spostare la franchigia nel New Jersey. Il piano iniziale sarebbe di traslocare a Newark, a pochi km da New York, dove HBSE (la società di Blitzer e Harris) possiede il Prudential Center, casa della loro squadra di hockey (i New Jersey Devils) e sede dei Nets dal 2010 al 2012. Nel frattempo partirebbero i lavori per riavvicinarsi a casa, realizzando l’arena a Camden, sulle sponde del fiume Delaware, sempre nel New Jersey ma al confine con Philadelphia. In questa città si trovano già gli uffici e la facility dei Sixers, aperti nel 2016.

La disponibilità di una soluzione temporanea, i buoni rapporti dei due proprietari con i politici delle aree interessate, la possibilità di ottenere uno sgravio fiscale di 400 milioni di dollari e la vicinanza della ipotetica nuova arena con Philly sono tutti elementi che spingono i Sixers verso questa soluzione. I rappresentanti locali hanno già pubblicamente espresso il loro entusiasmo per la soluzione mentre HBSE ufficialmente nicchia, ribadendo la sua volontà di costruire l’impianto nella città più importante della Pennsylvania.

Sicuramente ci sono valutazioni e interlocuzioni in corso sulla soluzione che porta a Newark e Camden ma è anche probabile che questa fuga di notizia sia un modo per mettere pressione sui politici della Città dell’Amore. In tal senso il messaggio di Blitzer e Harris sembra chiaro: vogliono tenere i Sixers a Philadelphia ma sono pronti a spostarli se non gli venisse consentito di costruire il nuovo palasport. Come a dire: ok i sentimenti ma prima il business.